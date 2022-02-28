Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы

Атмосферное давление - сильно выше нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал в беседе с РИА "Новости", что в понедельник, 28 февраля, в Москве ожидается переменная облачность без осадков.

"Максимальная температура ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех",- уточнил метеоролог.

Ветер будет северный, от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление - сильно повышенное, 761 миллиметр ртутного столба.

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