ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы

08:20
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Атмосферное давление - сильно выше нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал в беседе с РИА "Новости", что в понедельник, 28 февраля, в Москве ожидается переменная облачность без осадков.

"Максимальная температура ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех",- уточнил метеоролог.

Ветер будет северный, от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление - сильно повышенное, 761 миллиметр ртутного столба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.