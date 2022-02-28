Глава СКР поручил расследовать пытки российских военных со стороны ВСУ

О пытках сообщили в Минобороны России

Сотрудники ГСУ Следственного комитета России предпримут меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными по отношению к российским военнослужащим. Соответствующее поручение в понедельник, 28 февраля, дал глава Следкома Александр Бастрыкин.

Сообщения о том, что украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным, поступали от Министерства обороны России. Председатель СКР напомнил, что совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права.

В связи с этим следователям поручено фиксировать каждый факт применения пыток и в рамках возбужденных уголовных дел расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц, сообщается на официальном сайте ведомства.

Наряду с этим Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам обстрела военными ВСУ российской воинской части вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Отчет также поручено представить по ходу расследования дела об обстреле ВСУ российского гражданского грузового судна в Азовском море. Из-за полученных судном повреждений один из членов экипажа получил телесные повреждения.

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