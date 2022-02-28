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ЦБ объявил меры по поддержке банков

09:07
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Регулятор рекомендует не назначать пени и штрафы по кредитам

Банк России на фоне санкций Запада из-за ситуации на Украине объявил о мерах по поддержке кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости.
ЕС запретил операции с резервами и активами ЦБ России

Как рассказали в ЦБ, регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. На 1 февраля сумма составляла 733 миллиарда рублей.

"Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее", - сказано в сообщении.

Кроме того, ЦБ рекомендует банкам на фоне санкций не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за ограничений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого против России начали вводить санкции.

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