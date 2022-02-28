ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook заблокировал страницу "ТВ Центра" на Украине

09:18
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Причиной стал "официальный запрос"

Facebook заблокировал страницу телеканала "ТВ Центр" на территории Украины. Причиной блокировки стал "официальный запрос".

Редакция "ТВ Центра" отмечает, что на странице телеканала в Facebook не публикуются новости и сообщения о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. В своих соцсетях мы размещаем преимущественно контент развлекательного характера.

Накануне съемочная группа "ТВ Центра" попала под обстрел в населенном пункте Пищевик в Донбассе. По поселку было выпущено не менее 10 ракет из установок "Град". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ТВ Центр
ТВ Центр
Студия телеканала "ТВ Центр"
Студия телеканала "ТВ Центр"
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.