Facebook заблокировал страницу "ТВ Центра" на Украине

Причиной стал "официальный запрос"

Facebook заблокировал страницу телеканала "ТВ Центр" на территории Украины. Причиной блокировки стал "официальный запрос".

Редакция "ТВ Центра" отмечает, что на странице телеканала в Facebook не публикуются новости и сообщения о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. В своих соцсетях мы размещаем преимущественно контент развлекательного характера.

Накануне съемочная группа "ТВ Центра" попала под обстрел в населенном пункте Пищевик в Донбассе. По поселку было выпущено не менее 10 ракет из установок "Град".

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