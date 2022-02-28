Глава ДНР попал под обстрел

Ранений ему удалось избежать

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что попал под обстрел в селе Павлополь.

"Дело житейское, все в порядке", - прокомментировал он ситуацию в эфире канала "Россия-24".

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Там начались интенсивные обстрелы со стороны Украины. Были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, появились жертвы среди мирных граждан.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, 24 февраля - объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России многократно обращали внимание, что военные не наносят удары по городам.

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