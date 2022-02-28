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Глава ДНР попал под обстрел

09:17
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Ранений ему удалось избежать

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что попал под обстрел в селе Павлополь.
В ДНР сообщили о гибели девяти мирных жителей

"Дело житейское, все в порядке", - прокомментировал он ситуацию в эфире канала "Россия-24".

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Там начались интенсивные обстрелы со стороны Украины. Были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, появились жертвы среди мирных граждан.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, 24 февраля - объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России многократно обращали внимание, что военные не наносят удары по городам.

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