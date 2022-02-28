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Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тысяч

09:20
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Большинство эвакуированных за помощью в размещении не обращались

С 18 февраля в Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали уже более 127 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
"Спасибо России! Спасибо Путину!": эвакуация из Донбасса продолжается

"По данным на утро 28 февраля, российскую границу пересекли более 127 тыс. человек, почти 80 тыс. из них имеют гражданство Украины, свыше 47 тыс. - России", - сказано в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что большинство эвакуированных за помощью в размещении не обращались. Для доставки жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области сформированы 38 поездов общей вместимостью более 16 тысяч мест.

Эвакуация из республик началась 18 февраля после резкого ухудшения обстановки на линии соприкосновения и возобновления массированных обстрелов со стороны ВСУ.

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