Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тысяч

Большинство эвакуированных за помощью в размещении не обращались

С 18 февраля в Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали уже более 127 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"По данным на утро 28 февраля, российскую границу пересекли более 127 тыс. человек, почти 80 тыс. из них имеют гражданство Украины, свыше 47 тыс. - России", - сказано в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что большинство эвакуированных за помощью в размещении не обращались. Для доставки жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области сформированы 38 поездов общей вместимостью более 16 тысяч мест.

Эвакуация из республик началась 18 февраля после резкого ухудшения обстановки на линии соприкосновения и возобновления массированных обстрелов со стороны ВСУ.

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