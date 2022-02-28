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В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию

09:48
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Об этом объявил глава республики Денис Пушилин

Всеобщая мобилизация в Донецкой народной республике приостанавливается. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал глава республики Денис Пушилин.
Глава ДНР попал под обстрел

Как пояснил руководитель ДНР, в настоящее время уже заполнено необходимое количество направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания.

Комментируя ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что "вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением". При отступлении ВСУ военные стараются "причинить как можно больше ущерба". 

О начале всеобщей мобилизации в ДНР и ЛНР было объявлено 19 февраля. Главы республик призвали мужчин, находящихся в запасе, прибыть в военные комиссариаты на фоне информации о подготовке Вооруженными силами Украины масштабного наступления по всей линии фронта, а также усиления обстрелов.

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