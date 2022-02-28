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Суверенный фонд Норвегии продаст российские активы

09:59
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Все новые инвестиции заморожены

Государственный пенсионный фонд Норвегии сообщил о решении продать все свои российские активы. Кроме того, будут заморожены все новые инвестиции.

Как отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, действия России на Украине бросают вызов "ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества".

Вместе с тем ранее в Норвегии отмечали, что прямо сейчас продавать российские активы - плохая идея.

По итогам 2020 года у фонда Норвегии были доли почти в 50 российских компаниях суммарной стоимостью около 2,5 миллиарда долларов, передает "Интерфакс".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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