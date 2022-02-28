Лондон вслед за ЕС ввел санкции против Центробанка

В Великобритании заявили, что в течение недели будет объявлено о дополнительных санкциях

Министерство финансов Великобритании вводит ограничительные меры в отношении Банка России. Об этом британское ведомство заявило в понедельник, 28 февраля, после принятия аналогичных мер властями Евросоюза.

Финансовые санкции предпринимаются минфином Великобритании в координации с Банком Англии в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В рамках новых санкций британские власти вводят запрет на транзакции, связанные с Банком России, а также с Фондом национального благосостояния и российским Министерством финансов. Ограничения также направлены против выпуска российскими компаниями финансовых инструментов в Великобритании.

В Лондоне заявили, что в течение недели будет объявлено о дополнительных санкциях, сообщает Reuters.

Европейский союз ранее запретил все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального Банка России, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию ЦБ.

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