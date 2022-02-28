Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

Ранее ставка была 9,5%
Центральный банк России резко поднял ключевую ставку - с 9,5% до 20%.
Как объяснил регулятор, повышение ставки обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Кроме того, это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
ЦБ отметил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать, исходя из оценки рисков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"