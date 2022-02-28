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Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

09:55
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Ранее ставка была 9,5%

Центральный банк России резко поднял ключевую ставку - с 9,5% до 20%.

Как объяснил регулятор, повышение ставки обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Кроме того, это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

ЦБ отметил, что дальнейшие решения по ставке будет принимать, исходя из оценки рисков.

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