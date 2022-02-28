Медведев официально возглавил мировой рейтинг теннисистов

Он сместил с первого места Новака Джоковича

В понедельник российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На прошлой неделе на турнире в мексиканском Акапулько Медведев дошел до полуфинала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. При этом серб Новак Джокович, занимавший первую позицию с 3 февраля 2020 года, на турнире в Дубае в четвертьфинале уступил чеху Иржи Веселы.

Теперь Джокович - вторая ракетка мира. На третьем месте расположился немец Александр Зверев.

На счету 26-летнего Медведева 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

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