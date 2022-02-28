Минобороны назвало число уничтоженной украинской военной техники

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины

Над Павлополем ополченцы водружают флаги России и Донецкой республики. Город и одновременно стратегически важный пункт для продвижения дальше на Мариуполь освобожден.

Развивая наступательный успех, говорят бойцы, задача у всех одна: освобождение территории республики от нацистов, говорит один из военнослужащих.

Отбит и поселок Пищевик. Его удерживали ВСУ и националисты. На стенах их лозунги. Мол, будет стоять до конца. Но убежали, едва начались бои. Сейчас группировка ополченцев и российской армии окружает Волноваху.

"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами ХВОРОСТЯНКА, СУХАНОВКА, АРТЕМ. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль НОВЫЙ АЙДАР и полностью блокирована ВОЛНОВАХА", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения украинских военных и радикалов в Волновахе, по сути, уже в котле. Под контролем народной милиции - Донское и Бугас. ВСУ несут серьезные потери.

"Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили 8 боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", 3 радиотехнические позиции со станциями П-14, 4 боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

В освобожденных поселках ополченцев и российских военных встречают со слезами на глазах.

"Я восемь лет ждал, и таких, как я, очень много, потому что эти фашисты нам попрек горла стали, они запрещали нам по-русски разговаривать, телевидение все позакрывали", - говорит житель поселка Счастье.

Деревня Трехизбенка в Луганской области тоже зачищена от бандеровцев. В станице Луганская предотвращен теракт. Отступая, радикалы заминировали местный отдел полиции. Самодельный фугас спрятали в подвале. Пехотную мину - на центральной улице.

Понимая, что исход предрешен, среди украинских военных с каждым днем все меньше желающих воевать. Оружие складывают десятками. Их кормят, размещают, берут расписки и обещают отпустить по домам. И солдаты и офицеры призывают сослуживцев последовать их примеру и не гибнуть за криминальную власть.

Отступающие ВСУ и нацбаты наносят массированные удары по мирным поселкам Донбасса, каждый день и ночь выпуская десятки снарядов и мин. Это утро дети, и женщины и старики провели в подвалах. По деревне Николаевка был открыт шквальный огонь из реактивных установок. В горящем доме погибла женщина.

"Перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению", - заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Есть погибшие и в Новогнатовке. В Горловке ранена местная жительница. Повреждены и разрушены дома. Серьезный ущерб нанесен троллейбусному парку. Прицельно бьют и по мирным кварталам Донецка. Еще один взрыв прогремел около детского сада.

Сегодня в одном из сел под обстрел попал и Денис Пушилин. Он осматривал освобожденные от нацистов деревни. Глава ДНР не пострадал. Более того, по его словам, всеобщая мобилизация в республике приостанавливается. Направления, которые остро нуждались в бойцах, уже заполнены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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