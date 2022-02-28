Получившие оружие от украинских властей мародеры бесчинствуют в городах

Власти некоторых городов пригрозили стрелять в мародеров на месте

Российские подразделения наносят точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, заявили в российском Минобороны. Гражданскому населению бояться нечего. Реальную угрозу сейчас на Украине представляют те, кто бесконтрольно получил в руки оружие. После бездумного решения киевских властей бесчинствуют мародеры и националисты.

Тихо, не нарушая покой мирных граждан, колонна российских военных двигается по улицам Бердянска – 110-тысячного приморского города в Запорожской области. Исполняющий обязанности мэра Александр Свидло записал к горожанам видеообращение.

"Некоторое время назад пришли российские военные и сказали, что все административные здания находятся под их контролем. Нам предложено было работать, но под их контролем. Мы покинули здание исполкома, но продолжаем работать удаленно. Призываю всех вас сохранять спокойствие и находится в убежищах", - заявил Свидло.

Наших военных встречалаи на Харьковщине словами благодарности. Наши военные вошли в Энергодар. Власти Купянска, он расположен в 100 километрах от Харькова, заявили, что готовы сотрудничать с группировкой российских войск.

"Я принял решение участвовать в переговорах, чтобы избежать жертв и разрушений в городе и всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим. Будет работать больница, школа, садики", - заявил мэр Купянска Геннадий Мацегора.

Российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. Вслед за Чернобыльской АЭС установлен контроль и над Запорожской.

"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На российскую территорию продолжают прибывать украинские пограничники. В Ростовской области и Крыму через КПП прошли еще 9 военных, отказавшиеся служить Украине. Ко всем внимательное и уважительное отношение.

Совсем не такое – к украинским беженцам на польской границе. Толпу людей, пытающихся покинуть страну, встречают под дулами автоматов, заставляют сесть на землю. Тем самым военные только усиливают панику.

В городах, находящихся под контролем киевского режима, с каждым часом все менее безопасно, поскольку отделы территориальной обороны раздают оружие всем желающим, в том числе заключенным, выпущенным на свободу в обмен на обещание сражаться. Но вместо этого участились случаи мародерства.

"В районе Крошни задержали несколько человек, которые пытались забраться в магазин. Я всех предупреждаю: полиция, нацгвардия, отряды территориальной обороны получили приказ стрелять на месте", - пригрозил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Вот только как отличить мародеров от патрулей в гражданском, задаются вопросом украинцы. В Сети появляется все больше видео с расстрелами людей. В Киеве и еще нескольких городах объявлен комендантский час. Украинские власти уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. В аудиоинтервью изданию Associated Press градус панических настроений среди киевлян повысил мэр Виталий Кличко.

— Вы планируете эвакуировать мирных жителей, если русские вторгнутся в Киев?

— Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы. Все пути перекрыты. И прямо сейчас мы окружены там, где повсюду русские. У нас нет способа эвакуировать людей. И все, у кого были планы эвакуироваться, уже переехали.

Киевские власти утверждают, что в украинской столице якобы орудуют группы "российских диверсантов" - таким образом прикрываются бесчинства мародеров, грабителей и националистов.

"Обращаемся к жителям Киева. Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает", - заявляет представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Накануне в Минобороны рассказали, что к нашим пленным военным применяют пытки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать эти факты.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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