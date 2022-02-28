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Застрявших в Европе российских туристов вывезут через Турцию и Ближний Восток

12:17
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Сейчас за границей находятся более 150 тысяч россиян

Оставшихся в Европе российских туристов вывезут через Турцию и Ближний Восток, сообщили в союзе туриндустрии. Работа по организации поездок уже началась. Сейчас за рубежом находятся более 150 тысяч наших соотечественников. МИД и Ростуризм открыли для них горячие линии. Сложности у людей возникают и с тем, чтобы добраться до пункта назначения. Накануне, один из наших самолётов был вынужден на полпути вернуться в аэропорт.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ксении Игнатовой (см. видео).

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