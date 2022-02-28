В западных СМИ и соцсетях множатся фейки о происходящем на Украине

В ход идут отработанные приемы и технологии

Ежедневно в соцсетях и западных СМИ появляются все новые фейки и недостоверные данные о том, что сейчас якобы происходит на Украине. В ход идут отработанные приемы и технологии. Авторы публикаций не гнушаются откровенными подтасовками фактов, чтобы опорочить российских военных.

На школьном стадионе в Северодонецке установлены сразу 3 гаубицы Д-30. В украинских и зарубежных СМИ их однозначно вновь приписали российским военным. Хотя этот миф развеяли ещё три дня назад, когда фотография только появилась. На ней артиллерия ВСУ, которые уже не стесняясь прикрываются местными жителями как живым щитом. И вот теперь противостояние украинские военные встретили даже не со стороны России, а от своих же сограждан.

На кадрах (см. видео) ликвидированные украинскими военными мародёры в Киеве. Это подтвердили в ВСУ. Но по интернету фотографии и видео разлетелись как иллюстрация якобы уничтожения российских диверсантов.

Другие кадры (см. видео) набрали популярность в твиттере под заголовком "Девочка кричит на российского военного, призывая уйти". Но лживость сообщения сразу же бросается в глаза. Ребёнок одет не по погоде, да и местность - явно не Украина. А всё потому, что запись сделана во время палестино-израильского конфликта в декабре 2012 года.

Непроверенную информацию публикуют даже лидеры общественного мнения. Известная фотомодель с более чем четвертью миллиардов подписчиков Ким Кардашьян в своём Instagram восхищается отвагой президента Украины. Якобы он отказался от предложенной ему американской стороной эвакуации, а взял в руки оружие и отправился на передовую. Свою публикацию она подкрепляет фотографиями украинского лидера в военной амуниции. Однако эти снимки сделаны год назад, когда он осматривал позиции ВСУ. Где сейчас Зеленский - неизвестно. Последнее видео с ним было записано вчера с обращением к народу Белоруссии. Примечательно, что Зеленский пропал после заявления пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

"Он храбро противостоит вторжению президента Путина, руководит своей страной. Когда президент Байден говорил с ним, в ходе последнего разговора, президент Зеленский запросил дополнительную помощь в сфере безопасности. И именно это мы и сделали. Мы останемся в тесном контакте. Президент Байден поддерживает линию коммуникации с ним", - заявила Псаки.

Выдавать фейки не стесняется даже такая крупная редакция, как ВВС. Полуразрушенный попаданием украинской ракеты дом в Донецке, лондонские журналисты выдали как жертву российской атаки в Харькове. Масло в огонь фейков подливают и местные СМИ. Крупнейшее информационное агентство Украины УНИАН открыло, причём бесплатно, доступ к своему банку фотографий. Этот поток снимков теперь каждый может выдавать под удобным ему соусом.

При этом поступают новые сообщения о запрете вещания в странах ЕС российских телеканалов. То есть у населения Европы остаётся всё меньше возможности услышать обе стороны конфликта.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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