Продолжается специальная операция по оказанию помощи ДНР и ЛНР. О предыстории нынешних украинских событий, о действиях российских военных и истеричной реакции на происходящее западных стран – смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Украина. Приведение в чувство" сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр"
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Украина. Приведение в чувство"
12:26
- понедельник
- 28 февраля 2022
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