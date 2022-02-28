Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Украина. Приведение в чувство"

Продолжается специальная операция по оказанию помощи ДНР и ЛНР. О предыстории нынешних украинских событий, о действиях российских военных и истеричной реакции на происходящее западных стран – смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Украина. Приведение в чувство" сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр"