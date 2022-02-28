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В Москве отменили ряд ограничений из-за коронавируса

12:14
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Соцкарты москвичей снова стали доступными

Сегодня в Москве смягчают ограничения, введённые из-за коронавируса. Соответствующий указ ранее подписал мэр Сергей Собянин. 

Так, с этого дня отменена блокировка транспортных карт жителей столицы старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, требование о переводе трети  сотрудников на удалённый режим работы теперь является рекомендацией.

Ослабляют меры и в Московской области. Массовые мероприятия, которые проходят в помещениях, могут посещать до ста человек. Предъявлять QR-код при этом не нужно. А на открытом воздухе смогут собираться до тысячи жителей. Это стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости.

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