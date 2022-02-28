ЦИК Белоруссии озвучил итоги референдума по Конституции

Большинство поддержало поправки

ЦИК Белоруссии подвёл итоги референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики. Более 65% внесенных в списки избирателей высказались "за". Таким образом, народный опрос признан состоявшимся.

Всего в голосовании приняли участие свыше 78 процентов граждан. Почти 43% сделали свой выбор досрочно.

По всей стране работали 5 с половиной тысяч участков. В новой редакции основного закона Белоруссии прописано перераспределение властных полномочий в пользу народного собрания и ослабление роли президента.



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