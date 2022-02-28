Собянин открыл две детские поликлиники после реконструкции

В Москве в реконструкции находятся 50 поликлиник

В Москве после масштабной реконструкции открылись сразу две детских поликлиники. Одну из них на юге столицы сегодня посетил Сергей Собянин.

В ходе работ здание полностью перестроили. Обновили фасад, заменили системы вентиляции и лифты. Выполнили отделку помещений. Также закупили свыше тысячи двухсот единиц медицинского оборудования и мебели.

Вторая поликлиника открылась в районе Северное Тушино. С её сотрудниками Сергей Собянин пообщался в режиме видеоконференции. Мэр также рассказал как реализуют программу модернизации амбулаторного звена.

"50 поликлиник одновременно сейчас находится в реконструкции. Помните, мы пообещали всего сделать больше 200. Половина работ в этом году уже практически будет выполнена. И ударный еще год. В 2023 году большинство из этой программы должно быть реализовано. Это уже будет касаться половины москвичей. Но и про остальные поликлиники тоже забывать не будем", - заявил Собянин.

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