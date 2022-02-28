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Легковушка перевернулась у Стены скорби в центре Москвы

10:24
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Водитель получил травмы

В центре Москвы легковой автомобиль перевернулся возле Стены Скорби – памятника, посвященного жертвам политических репрессий.

ДТП произошло на пересечении на внутренней стороне Садового кольца перед пересечением с Проспектом Академика Сахарова, сообщили в столичном департаменте транспорта. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, наехал на тротуар и перевернулся.

Как сообщает "Московский комсомолец", за рулем находился 37-летний россиянин. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются. Движение по Садово-Спасской улице осуществляется в штатном режиме.

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