В Белоруссии стартуют российско-украинские переговоры

Делегации двух стран уже прибыли

Особое внимание сегодня приковано к украинско-белорусской границе. Там в ближайшее время должны начаться переговоры между Москвой и Киевом. Как отметил глава нашей делегации Владимир Мединский, договорённости должны быть в интересах всех сторон, при этом Россия намерена достигнуть их как можно быстрее. Украинская делегация уже прибыла в Белоруссию к месту проведения переговоров с российской стороной.

О том, что площадка для переговоров полностью подготовлена, белорусский МИД заявляет сегодня утром. Российские представители ещё накануне прибывают из Минска в Гомельскую область. Украинские переговорщики добираются только глубокой ночью. Связано это с тем, что делегация из Киева сделала в пути крюк через Польшу, вылетев оттуда к месту встречи на вертолетах. К чему приведёт эта встреча - пока не ясно. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, выезжая в Белоруссию, заявил, сегодняшние переговоры - это нечто вроде обмена мнениями.

"Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет", - заявил он.

В Евросоюзе призвали Киев встретиться на переговорах с Москвой. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа заплатит высокую цену за принятые меры в отношении России. В ЕС грозят России всё новыми и новыми санкциями, но явно с ужасом смотрят на экономические последствия для своих экономик. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил отключение ряда российских банков от системы SWIFT, а также заморозку активов Банка России. По словам Борреля, заблокировано будет около половины резервов Банка России и это максимум, на что способны западные страны.

"Половина финансовых резервов Российского Центрального банка размещена в банках членов G7, и они заблокируют её. Мы не можем заблокировать резервы Банка России в Москве. Или в Китае. В прошлом году Россия создала все больше мест для резервов в странах, где мы не можем их заблокировать. Россия подготовилась финансово", - заявил Боррель.

В тоже время Глава европейской дипломатии, заявил, что ЕС снял табу на поставки оружия Украине. Эту страну накачивали оружием и ранее, но теперь речь идет даже о том, чтобы отправлять Киеву боевые самолеты. Евросоюз согласовал поставку на Украину вооружения на сумму в 450 миллионов евро. К примеру, Дания передаст до 2700 единиц противотанкового оружия. Великобритания выделит 53 миллиона долларов на гуманитарную помощь. На Западе Украина показывается только в одном ключе - как жертва агрессивной России. Представитель нашей страны в ООН Василий Небензя в очередной раз был вынужден напомнить, о том, как Киев поступал с жителями Донбасса все последние годы. И именно западные страны в упор старались не замечать, какой кризис развивается в ЛНР и ДНР.

"Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине. И сегодня на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ. Российская армия мирным жителям Украины не угрожает и не обстреливает мирные объекты. Угроз сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом", - заявил Небензя.

При этом прилет российской делегации во главе с министром Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека ООН в Женеву фактически блокируется западными странами. ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов, и якобы теперь Организация Объединенных Наций, её секретариат и госсекретарь не могут обеспечить участие делегации из Москвы. В то же время стало известно, что Международный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде. В этом же иске Украина отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Москва. Горе и страдания русскоговорящий жителей целого региона просто вычёркивается из дискуссии. На это же обратил внимание и спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Появились те, кто начинает рассуждать на тему мира. Возникает вопрос: где вы были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников? Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счёт интересов государства и его граждан", - заявил Володин.

Такую позицию разделяют в Китае. Представитель МИД КНР заявил, что США должны спросить у себя: кто отвечает за сложившуюся ситуацию? В посольстве Китая в России подсчитали, что из 248 конфликтов, произошедших в мире с 1945 по 2001 годы, 201 был инициирован Вашингтоном, это более 80% от общего числа. Но вместо гневных возгласов Евросоюза, например в 99-м, когда бомбили Сербию, заявлялось, что массированные бомбардировки открывают двери к миру. Поэтому в Бразилии отказались осудить спецоперацию России по защите Донбасс. Президент страны Жаир Болсонару, заявил, что будет принимать решения относительно Москвы, исходя из практических соображений и партнерства двух государств. Он отказался вводить санкции против России, и добавил, что украинцы доверили комику судьбу нации.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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