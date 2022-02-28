ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России обратилось к жителям Киева

10:33
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Все находящиеся в городе мирные граждане могут беспрепятственно покинуть столицу Украины

В понедельнику Министерство обороны России выступило с новым сообщением относительно ситуации на Украине, где в эти дни проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны.
Озвучены цели Киева на переговорах с Россией

В частности, ведомство обратилось к жителям Киева. Как отметили в Минобороны, все находящиеся в городе мирные граждане могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно.

Руководство Украины и власти города, продолжили в российском ведомстве, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах, тем самым намереваясь использовать их в качестве "живого щита". При этом националисты разместили боевую технику в жилых кварталах Киева.

"Реальная обстановка следующая. В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", - говорится в сообщении.

С начала спецоперации российскими силами поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожены 314 танков, 57 реактивных систем залпового огня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Киева
Жители Киева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.