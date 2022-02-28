Минобороны России обратилось к жителям Киева

Все находящиеся в городе мирные граждане могут беспрепятственно покинуть столицу Украины

В понедельнику Министерство обороны России выступило с новым сообщением относительно ситуации на Украине, где в эти дни проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны.

В частности, ведомство обратилось к жителям Киева. Как отметили в Минобороны, все находящиеся в городе мирные граждане могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно.

Руководство Украины и власти города, продолжили в российском ведомстве, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах, тем самым намереваясь использовать их в качестве "живого щита". При этом националисты разместили боевую технику в жилых кварталах Киева.

"Реальная обстановка следующая. В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", - говорится в сообщении.

С начала спецоперации российскими силами поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожены 314 танков, 57 реактивных систем залпового огня.

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