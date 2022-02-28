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ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар

10:27
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Россия проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР

Российские военные в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль города Бердянск и Энергодар Запорожской области Украины. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны сообщило о жертвах и раненых в ходе спецоперации

По словам Конашенкова, подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись еще на 19 км. Им удалось взять под контроль поселок Новоайдар, полностью блокирован город Волноваха.

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем.

В Минобороны России подчеркнули, что в ходе спецоперации российские военные наносят удары только по украинским военным объектам, гражданскому населению ничто не угрожает, сообщает РИА Новости.

О начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что это вынужденная мера, поскольку России "просто не оставили шансов поступить иначе".

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