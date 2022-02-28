Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Радиоактивный фон в норме
Минобороны России отчиталось о взятии под контроль территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Работники станции продолжают обслуживать объекты, а также контролируют радиоактивную обстановку, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
"Радиоактивный фон в норме", - добавили в Минобороны России.
Ранее российские военные взяли под контроль район Чернобыльской АЭС. Персонал станции продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, заверили тогда в Минобороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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