Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Радиоактивный фон в норме

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Работники станции продолжают обслуживать объекты, а также контролируют радиоактивную обстановку, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

"Радиоактивный фон в норме", - добавили в Минобороны России.

Ранее российские военные взяли под контроль район Чернобыльской АЭС. Персонал станции продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, заверили тогда в Минобороны.

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