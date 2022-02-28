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Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

10:27
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Радиоактивный фон в норме

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Минобороны России обратилось к жителям Киева

Работники станции продолжают обслуживать объекты, а также контролируют радиоактивную обстановку, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

"Радиоактивный фон в норме", - добавили в Минобороны России.

Ранее российские военные взяли под контроль район Чернобыльской АЭС. Персонал станции продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, заверили тогда в Минобороны.  

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