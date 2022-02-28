Производители стройматериалов повысят цены на 30%

Ожидается, что это произойдет с марта

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке, производители строительных материалов приостановили отгрузку застройщикам и DIY-ритейлерам. С марта ожидается повышение цен на продукцию на 30%.

Уточняется, что отгрузки приостановили "Технониколь", ОМК, "Металлсервис" и ММК. Вместе с тем многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставление счетов.

Ожидается, что подорожают в основном импортные товары.

Эксперты считают, что это серьезно ударит по первичному рынку высокобюджетного жилья.

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