ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Производители стройматериалов повысят цены на 30%

10:38
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Ожидается, что это произойдет с марта

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке, производители строительных материалов приостановили отгрузку застройщикам и DIY-ритейлерам. С марта ожидается повышение цен на продукцию на 30%.

Уточняется, что отгрузки приостановили "Технониколь", ОМК, "Металлсервис" и ММК. Вместе с тем многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставление счетов.

Ожидается, что подорожают в основном импортные товары.

Эксперты считают, что это серьезно ударит по первичному рынку высокобюджетного жилья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Магазин стройматериалов
Магазин стройматериалов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.