Производители стройматериалов повысят цены на 30%

Ожидается, что это произойдет с марта
Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке, производители строительных материалов приостановили отгрузку застройщикам и DIY-ритейлерам. С марта ожидается повышение цен на продукцию на 30%.
Уточняется, что отгрузки приостановили "Технониколь", ОМК, "Металлсервис" и ММК. Вместе с тем многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставление счетов.
Ожидается, что подорожают в основном импортные товары.
Эксперты считают, что это серьезно ударит по первичному рынку высокобюджетного жилья.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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