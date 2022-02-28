Названо время начала переговоров России и Украины

Делегации двух государств встретятся в Белоруссии

Переговоры делегаций России и Украины начнутся в Белоруссии, ориентировочно, в 12 часов понедельника, 28 февраля. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

По словам Мединского, задержка с началом переговоров связана с тем, что у украинской делегации "очень сложная логистика". Время ее приезда переносилась несколько раз в течение ночи. При этом делегации Украины была гарантирована безопасность, рассказал политик.

Место проведения переговоров находится рядом с границей Белоруссии и Украины, оно было согласовано украинской стороной, цитирует Мединского РИА Новости.

Украинская делегация направляется в Белоруссию на место переговоров через территорию Польши, рассказала заместитель главы фракции в Верховной Раде Украины "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее подсчетам, "в течение часа-полутора начнутся переговоры".

Белорусский МИД 27 февраля подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, отметив, что Минск подготовил все необходимое для них.

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