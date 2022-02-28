ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо время начала переговоров России и Украины

10:48
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Делегации двух государств встретятся в Белоруссии

Переговоры делегаций России и Украины начнутся в Белоруссии, ориентировочно, в 12 часов понедельника, 28 февраля. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Украина сорвала переговоры с Россией

По словам Мединского, задержка с началом переговоров связана с тем, что у украинской делегации "очень сложная логистика". Время ее приезда переносилась несколько раз в течение ночи. При этом делегации Украины была гарантирована безопасность, рассказал политик.

Место проведения переговоров находится рядом с границей Белоруссии и Украины, оно было согласовано украинской стороной, цитирует Мединского РИА Новости.

Украинская делегация направляется в Белоруссию на место переговоров через территорию Польши, рассказала заместитель главы фракции в Верховной Раде Украины "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее подсчетам, "в течение часа-полутора начнутся переговоры".

Белорусский МИД 27 февраля подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, отметив, что Минск подготовил все необходимое для них.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.