Глава ЛНР оценил ситуацию на линии фронта

ВСУ начали менять тактику

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал обстановку на линии фронта "напряженной". По его словам, ВСУ начали менять тактику, при этом наступление ЛНР продолжается в плановом режиме.

"Последнее время мы отмечаем, что вооруженные силы Украины заходят в города, в жилых районах размещают системы "Град", танки, БМП, и прикрываясь живым щитом из мирного населения ведут боевые действия", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что сил хватает, в ЛНР все еще действует указ о мобилизации.

Прежде всеобщую мобилизацию отменили в ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"