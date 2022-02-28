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Глава ЛНР оценил ситуацию на линии фронта

11:31
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

ВСУ начали менять тактику

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал обстановку на линии фронта "напряженной". По его словам, ВСУ начали менять тактику, при этом наступление ЛНР продолжается в плановом режиме.
В ДНР и ЛНР рассказали о непрекращающихся обстрелах ВСУ

"Последнее время мы отмечаем, что вооруженные силы Украины заходят в города, в жилых районах размещают системы "Град", танки, БМП, и прикрываясь живым щитом из мирного населения ведут боевые действия", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что сил хватает, в ЛНР все еще действует указ о мобилизации.

Прежде всеобщую мобилизацию отменили в ДНР.

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