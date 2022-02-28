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ЦИК Белоруссии озвучил итоги референдума по конституции

11:23
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Голосование проходило 27 февраля

Голоса за внесение изменений в конституцию Белоруссии отдали 82,86% избирателей, принявших участие в референдуме. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказали в республиканской Центральной избирательной комиссии.
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Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко отметил, что за ходом народного волеизъявления наблюдали почти 46 тысяч человек — 45701 национальный наблюдатель и 195 иностранных. От наблюдателей не поступала информация о нарушении законодательства о референдуме, сообщает ТАСС.

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проводился 27 февраля. В стране работало более 5500 участков для голосования. За рубежом участки не открывали — в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, небольшим числом граждан Белоруссии на консульском учете, а также ввиду рисков в области безопасности.

С учетом досрочного голосования явка на референдуме составила 78,63%, соответственно, референдум признан состоявшимся.

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Голосование на референдуме по Конституции Белоруссии
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