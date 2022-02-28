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ФСБ: Киев использует живущих в России украинцев для разведки и диверсий

11:28
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

За сбор и передачу данных можно сесть на 20 лет

Украинские спецслужбы пытаются использовать живущих в России Украинцев для ведения разведывательной и диверсионной деятельности.

Об этом заявили в ФСБ России по Москве и Московской области. В ведомстве попросили россиян обязательно сообщать о таких случаях.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности России", - сообщили в пресс-службе.

В ФСБ напомнили, что за сбор и передачу информации для украинской разведки нарушителю может грозить уголовная ответственность до 20 лет лишения свободы.

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