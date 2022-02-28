Газ в Европе подорожал более чем на 25%

Котировки растут на фоне антироссийских санкций

Спотовая цена газа на хабе TTF превысила 1,3 тысячи долларов за тысяч кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures в понедельник, 28 февраля.

В пятницу, 25 февраля, торги апрельскими газовыми фьючерсами закрылись на уровне 1050 долларов за тысячу кубов, тогда как на открытии площадки 28 февраля был зафиксирован показатель 1315 долларов.

Соответственно, газ с поставкой в апреле подорожал на бирже более чем на 25%, свидетельствуют данные на официальном сайте ICE Futures.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции будут иметь глобальные последствия. По словам министра, Россия играет важную роль как поставщик нефти и газа, поэтому ограничения против нее определенно повлияют на энергетические рынки.

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