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В России за сутки госпитализировали 6382 человек с коронавирусом

11:22
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Выздоровело 116742 пациента

Как сообщил в понедельник оперштаб по контролю за распространением коронавируса, за сутки в России госпитализированы 6382 человека. 
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Выздоровели 116742 пациента, скончались - 733.

Всего выявлено 106920 новых случаев COVID-19. Наибольший прирост - в Санкт-Петербурге (5409). Далее идут Свердловская область (4772) и Самарская область (4214). В Москве заболели 2584 человека, в Подмосковье - 1625.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351660 летальных исходов", - говорится в сообщении.

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