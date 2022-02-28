В ее составе министр обороны страны

Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Белоруссию.

Представители Украины прилетели на вертолете со стороны Польши. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, время прибытия переносилось несколько раз из-за "очень сложной логистики".

В состав делегации вошли: министр обороны страны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отметили, что ключевая тема для переговоров – это прекращение огня и вывод войск из Украины.

Переговоры делегаций России и Украины пройдут в белорусском Гомеле. Начало запланировано на 12 часов понедельника, 28 февраля.

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