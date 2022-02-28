Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,4 млн пациентов

За сутки поправились 4358 человек

В Москве с коронавирусом за сутки госпитализировано 338 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

На ИВЛ находятся 383 пациента.

"Уточняется, что за сутки поправились 4358 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 481 921. Выявлено 2584 новых случая заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Умерли от COVID-19 за сутки 80 пациентов. У всех был подтвержден диагноз пневмония.

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