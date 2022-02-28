Кабмин упростил правила выдачи субсидий на НИОКР

Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности

Российское правительство упростило правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию. Такое постановление в понедельник, 28 февраля, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В частности, вдвое — с полугода до года — увеличивается срок на устранение нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов. Эта мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, включая санкции.

Наряду с этим снижены требования по минимальному объему реализации приоритетной инновационной продукции — с пяти до трех размеров запрашиваемой субсидии.

В трехлетнем федеральном бюджете запланировано более 19 млрд рублей на субсидии в НИОКР. Средства будут направлять на компенсацию затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее Мишустин объявил, что высокотехнологичные отрасли промышленности получат дополнительную поддержку от государства. Эти изменения станут хорошим стимулом для создания современных производств и высокопроизводительных рабочих мест.

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