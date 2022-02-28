ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении

Банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов

Как следует из данных Банка России, на которые ссылается РИА "Новости", за минувшую пятницу объем наличных денег в обращении в стране вырос на 1,4 триллиона рублей. Это максимум за всю историю наблюдений.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что россияне забирают свои средства из банков, а сами банки при этом запасаются наличной валютой для касс и банкоматов.

Вместе с тем ЦБ оценивает объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот как более чем достаточный.

Ранее в понедельник регулятор резко поднял ключевую ставку - с 9,5% до 20%. Повышение обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших на фоне санкций девальвационных и инфляционных рисков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"