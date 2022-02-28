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Зеленский попросился в ЕС по новой процедуре

12:19
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Украину хотят видеть в европейской семье

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины.

Вхождение Украины в состав ЕС должно пройти по новой, особой процедуре, пишет РИА Новости. Глава государства отметил, что пора "прекратить многолетние обсуждения" и принять окончательное решение.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре", - подчеркнул Зеленский в своем обращении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть Украину в европейской семье.

"Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас", - сказала она.

На Украине в ноябре 2013 года действующий тогда президент страны Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим на Майдане в Киеве начался стихийный митинг, который перерос в длительное противостояние и привел к смене власти на Украине. В 2019 году занимавший пост президента страны Петр Порошенко сообщил о планах страны подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.

В свою очередь страны Запада утверждают, что для вступления в НАТО и ЕС, Украина должна провести глубокие и всеобъемлющие реформы всей своей системы.

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