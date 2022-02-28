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Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

12:36
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Также предложен механизм защиты граждан при направлении средств на улучшение жилищных условий

Для семей с детьми следует упростить использование материнского капитала на образование. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты России.

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В ведомстве предложили разрешить направлять маткапитал на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. В этом случае образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив с ним соответствующее соглашение.

Наряду с этим предлагается ввести дополнительные механизмы защиты прав граждан при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Это касается случаев, когда семья использует маткапитал для погашения займов, взятых в микрофинансовых кооперациях.

Минтруд выступил за ограничение перечня таких организаций, соответствующий список будет утверждать Центробанк, исходя их критериев надежности и соответствия требованиям регулятора.

Такой подхода, считают в министерстве, поможет защитить граждан от сделок с ненадежными кооперативами-однодневками, сообщает РИА Новости.

1 февраля 2022 года материнский капитал был проиндексирован на 8,4%. После рождения первенца семья получит 524,5 тысячи рублей, а после появления на свет второго ребенка — 693 тысячи рублей.

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