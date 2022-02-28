В России за год донорами крови стали около 1,3 млн человек

Более 60% доноров крови в стране составляет молодежь

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что в 2021 году донорами крови в России стали около 1,3 миллиона человек.

"Это на 1,5% больше, чем в предыдущем 2020 году и превышает показатель доковидного 2019 года", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что увеличилось количество практически всех видов донаций: не только крови, но и плазмы, а также - тромбоцитного концентрата.

Как добавили в ФМБА, сегодня ситуация с донорством крови в России устойчивая. Все потребности здравоохранения в этом направлении обеспечиваются.

Согласно статистике, более 60% доноров крови в стране составляет молодежь.

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