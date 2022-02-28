Им предложат "компенсировать свою вину"

Власти Украины приняли решение освободить из-под стражи людей, имеющих опыт участия в боевых действиях, для привлечения к "обороне". Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства назвал это решение непростым с моральной точки зрения, однако полезным "с точки зрения нашей защиты". В условиях военного положения участники боевых действий с реальным боевым опытом "смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны", объяснил Зеленский.

Президент Украины также сообщил в своем Instagram, что с некоторых участников "антитеррористической операции" в Донбассе будут сняты все санкции, поскольку "ключевое сейчас — оборона".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В российском Министерстве обороны рассказали, что подразделения националистов на Украине начали масштабное применение фосфорных боеприпасов, запрещенных нормами международного права.

Кроме того, киевский режим использует методы, которым его научили советники из ЦРУ: реактивные артиллерийские системы размещаются в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь по мирным жителям, сообщили в Минобороны России.

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