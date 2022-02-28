ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский объяснил решение выпустить из тюрем заключенных с военным опытом

12:49
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Им предложат "компенсировать свою вину"

Власти Украины приняли решение освободить из-под стражи людей, имеющих опыт участия в боевых действиях, для привлечения к "обороне". Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Получившие оружие от украинских властей мародеры бесчинствуют в городах

Глава государства назвал это решение непростым с моральной точки зрения, однако полезным "с точки зрения нашей защиты". В условиях военного положения участники боевых действий с реальным боевым опытом "смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны", объяснил Зеленский.

Президент Украины также сообщил в своем Instagram, что с некоторых участников "антитеррористической операции" в Донбассе будут сняты все санкции, поскольку "ключевое сейчас — оборона".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В российском Министерстве обороны рассказали, что подразделения националистов на Украине начали масштабное применение фосфорных боеприпасов, запрещенных нормами международного права.

Кроме того, киевский режим использует методы, которым его научили советники из ЦРУ: реактивные артиллерийские системы размещаются в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь по мирным жителям, сообщили в Минобороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.