Пентагон хочет установить канал экстренной связи с Россией

Он необходим, чтобы "избежать просчетов"

Как пишет в понедельник газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, США намерены создать особую линию связи с Россией из-за ситуации на Украине.

"Мы сообщили русским, что, на наш взгляд, необходим канал связи на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать просчетов", - приводит издание слова неназванного представителя американского Минобороны.

Уточняется, что модель для подобного канала связи уже есть. Похожая система была применена в 2015 году для предотвращения столкновений войск России и США в ходе операций в Сирии.

Как добавил собеседник газеты, ответа от российской стороны пока не последовало.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"