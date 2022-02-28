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Пентагон хочет установить канал экстренной связи с Россией

12:55
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Он необходим, чтобы "избежать просчетов"

Как пишет в понедельник газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, США намерены создать особую линию связи с Россией из-за ситуации на Украине.
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"Мы сообщили русским, что, на наш взгляд, необходим канал связи на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать просчетов", - приводит издание слова неназванного представителя американского Минобороны.

Уточняется, что модель для подобного канала связи уже есть. Похожая система была применена в 2015 году для предотвращения столкновений войск России и США в ходе операций в Сирии.

Как добавил собеседник газеты, ответа от российской стороны пока не последовало.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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