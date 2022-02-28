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Спрос на автомобили в России вырос на треть

13:17
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

При этом количество предложений сокращается

В России за последние несколько дней резко вырос спрос со стороны населения на автомобили — примерно на треть. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказали эксперты авторынка.
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Как отметили в пресс-службе специализированного портала "Дром", в минувшие выходные россияне активно покупали все ранее выставленные на продажу машины, хотя перед этим каждый второй продавец еще перед выходными поднял цену на 20-30%. Затем цены несколько скорректировались, к настоящему времени рост стоимости составил в среднем 13%, до 1,458 млн рублей.

Аналитики полагают, что скачок спроса на автомобили связан с желанием россиян вложить деньги на фоне падения курса рубля к мировым валютам из-за антироссийских санкций. Самым большим спросом пользуются автомобили массового сегмента в ценовой категории до 600 тысяч рублей. Лидеры спроса сред брендов — Lada, Kia, Hyundai, Toyota.

При этом продавцы выжидают, рассчитывая на стабилизацию ситуации или возможность продать свой товар дороже, поэтому количество добавленных объявлений о продаже автомобилей сокращается, цитирует экспертов авторынка "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что за 2021 год производство автомобилей в России превысило 1,5 миллиона единиц. Продажи новых машин на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн штук.

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