Правительство выполнит все социальные обязательства перед россиянами

Минфин и Центробанк укрепят финансовую ситуацию в стране

Государство выполнит все свои социальные обязательства перед населением в полном объеме.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Правительство и Центробанк принимают меры для укрепления финансовой ситуации в стране. При необходимости будет власти примут решение о докапитализации банков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ответ на действия российского лидера страны Запада объявили о масштабных санкциях против нашей страны.

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