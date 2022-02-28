В Кремле высказались по поводу переговоров с Украиной

Обсуждение между делегациями должно идти в тишине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник заявил, что не будет анонсировать запросные позиции Москвы на переговорах с украинской стороной в Белоруссии, передает ТАСС.

"Все-таки переговоры должны идти в тишине. Мы, единственное, весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки тому назад, а возможность такая была. Наша делегация давно здесь, в Белоруссии", - сказал кремлевский спикер.

Он добавил, что начинаются переговоры буквально в эти минуты. Также пресс-секретарь обозначил, что главная задача российских военных на Украине сейчас - обеспечить безопасность гражданского населения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"