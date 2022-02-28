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Песков назвал абсурдными санкции против Путина

13:18
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в ее интересах

Факт введения санкций против Владимира Путина – недальновидное и абсурдное решение. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам президент безразлично относится к персональным санкциям.

"В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и так далее, но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год, - в размере прицепа и квартиры, и еще там каких-то банковских вкладов - у президента нет", - сказал Песков.

Он добавил, что Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в ее интересах, пишет РИА Новости. Ранее представитель Кремля назвал ограничительные меры достаточно серьезными, однако отметил, что Россия к ним заблаговременно подготовилась.

Ранее США и Евросоюз ввели персональные санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Михаила Мишустина и других российских политиков и чиновников. Кроме того, под ограничительные меры попал ряд банков, а Евросоюз закрыл небо для связанных с Россией самолетов.

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию защите ЛНР и ДНР. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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