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Песков назвал главную задачу российских военных на Украине

13:38
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Украинцы - "заложники националистических сил"

Российские военные на Украине обеспечивают безопасность гражданского населения.
Украинская делегация прибыла к месту переговоров

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Украинские националисты пытаются использовать мирное население в качестве живого щита.

"Главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков заметил, что простые украинцы стали "жертвами пропагандистов" и "заложниками националистических сил".

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС не наносят ударов по украинским городам, а только выводят из строя военную инфраструктуру, нанося высокоточные удары.

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