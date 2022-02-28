Песков назвал главную задачу российских военных на Украине

Украинцы - "заложники националистических сил"
Российские военные на Украине обеспечивают безопасность гражданского населения.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Украинские националисты пытаются использовать мирное население в качестве живого щита.
"Главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков заметил, что простые украинцы стали "жертвами пропагандистов" и "заложниками националистических сил".
Ранее в Минобороны России заявили, что ВС не наносят ударов по украинским городам, а только выводят из строя военную инфраструктуру, нанося высокоточные удары.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"