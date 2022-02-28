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Минфин анонсировал самую масштабную амнистию капиталов

13:59
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Целью является возвращение российского капитала из-за рубежа

Российские власти готовят предложения по проведению новой амнистии капиталов — более масштабной, чем в предыдущие годы. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Как пояснил глава Минфина, работа в данном направлении преследует цель создания гарантий для российского капитала, который в настоящее время находится за рубежом

Силуанов также заверил, что российское правительство и Центробанк отслеживают ситуацию на финансовых рынках и при необходимости предпримут меры по поддержанию финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков, сообщает "Интерфакс".

Амнистия капитала — это легализация активов (движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, ценные вещи) граждан, с которых ранее не были уплачены налоги. Участников амнистии освобождают от связанной с капиталом уголовной, административной и налоговой ответственности. Первый этап амнистии капиталов проходил в России в 2015-2016 годах, второй — в 2018-м, третий — в 2019 году.

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