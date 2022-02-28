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Немецкий футбольный клуб расторг контракт с "Газпромом"

13:49
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Ранее команда убрала логотип "Газпрома" с экипировки

Немецкий футбольный клуб "Шальке" сообщил у себя на официальном сайте, что команда досрочно завершает сотрудничество с российской компанией "Газпром". Связано это с проведением Россией спецоперации на Украине.
Доходы "Газпрома" за год выросли вдвое

В клубе считают, что на финансовом положении данное решение не отразится. В ближайшее время в "Шальке" намерены представить нового спонсора.

Ранее клуб убрал логотип "Газпрома" с экипировки.

"Шальке" выступает во втором про силе дивизионе чемпионата Германии. "Газпром" был титульным спонсором команды с 2007 года.

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