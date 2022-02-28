Песков объяснил выбор Мединского главой делегации России в переговорах с Украиной

Мединский занимает пост помощника главы государства

Помощник президента России Владимир Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной с учетом его должности и качеств. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Мединский является представителем очень высокого уровня, поскольку он помощник президента. Кроме того, он "имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу", цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Переговоры представителей российских и украинских властей проходят на территории Белоруссии, их темой является специальная военная операция России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В состав украинской делегации вошли министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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