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Собянин рассказал о планах реконструкции городских поликлиник до конца года

15:10
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Мэр открыл после реконструкции две детские поликлиники

В Москве после капитальной реконструкции открылись сразу два филиала детских городских поликлиник. Один из них в Северном Тушине, другой в районе Нагорный, где сегодня  побывал мэр столицы Сергей Собянин. Медики и жители получили обновленные здания с современным оборудованием.

Многодетная мама Светлана Антонова в этой поликлинике частый гость. У нее пятеро детей. И теперь следить за их здоровьем стало гораздо легче. Рядом с домом - современный медицинский центр .

"В поликлинике мы живем. То один врач, то второй. Теперь ездить никуда мы не будем, а то мы на 3 поликлиники разрывались", - говорит женщина.

Ухо, горло, нос теперь проверяет специальный лор-комбайн. У детского офтальмолога появилось цифровое оборудование для проверки остроты зрения. В хирургическом кабинете - лазерный  аппарат. Патологии у детей врачи смогут выявлять на ранней стадии, а значит, вовремя лечить. Благодаря новому оборудованию, врачи могут проводить современные виды диагностики, среди которых и суточный мониторинг артериального давления, отслеживание показаний работы детского сердца. Теперь здесь есть современные УЗИ и рентген-аппараты. 

"Цифровое оборудование в рентгеновском кабинете, кабинете ультразвуковой диагностики, новые операционные у хирурга. Этого оборудования не было, а сейчас оно современное  и соответственно диагностика выходит на новый уровень," – говорит главный врач филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 Наталья Бучнева.

Реконструкцию поликлиник во всех районах проводят по новому  московскому стандарту. Регулирование очередей пациентов, комфортные условия для работы и отдыха врачей, игровые для маленьких пациентов. Новая навигация в поликлинике, где даже тамбур для колясок стал отапливаемым. И работы по улучшению качества столичной медицины продолжаются.

"50 поликлиник одновременно сейчас находятся в реконструкции. Вы помните,  мы обещали сделать больше 200, половина в этом году будет уже выполнена работ. Ну, и ударный еще год - 23й. В 23м году большинство из этой программы должно быть реализовано, это будет касаться ну почти половины москвичей. Ну и про остальные поликлиники тоже забывать не будем", - рассказал Сергей Собянин.

Отдельно мэр обсудил обстановку и с коронавирусом. В открытых после реконструкции поликлиниках возобновился плановый прием пациентов.

"По городу мы видим, что показатели более или менее вошли в норму. Понятно, что  заболевания еще есть, но они не такие критичные", - сказал мэ.

И сегодня же Сергей Собянин осмотрел первую новостройку в Симферопольском проезде, возведенную по программе реновации. 12-этажка  построена по индивидуальному проекту. Здесь - 66 квартир, а это почти 4 тысячи квадратных метров нового жилья. Всё это - часть комплексной реализации столичной программы "Мой район". В ее рамках появляются не только новые дома и поликлиники, но и вся необходимая для комфортной жизни горожан инфраструктура - транспорт, образовательные и досуговые центры. В этом году только в районе Нагорный будет благоустроено два десятка дворов и несколько скверов.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Арсений Калашников, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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