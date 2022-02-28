В Пушкинском музее открывается выставка о египетских мумиях

Посетители увидят 400 уникальных экспонатов

На Волхонке открывается самая масштабная выставка древнеегипетского искусства за всю историю музея имени Пушкина. Саркофаги, саваны, фаюмские портреты, маски - всего 400 экспонатов, связанных с погребальными обрядами. Но главное – мумии. Чтобы раскрыть тайны жителей ушедшей цивилизации, пришлось даже делать компьютерную томографию.

В Пушкинском музее – выставка-сенсация, посвященная философии Древнего Египта. Поражает и её масштаб – более 400 экспонатов, и невероятная научная ценность. Фаюмские портреты, саркофаги, мумии людей и животных. До сих пор их видели только специалисты. О подготовке этой выставки можно написать отдельную книгу.

На протяжении нескольких лет бок о бок трудились искусствоведы, генетики, антропологи, криминалисты. Подключился даже Курчатовский институт. Его лучшие умы помогли разгадать немало тайн. Сделав мумиям КТ-исследование, удалось определить пол, возраст, строение и перенесённые болезни.

"Курчатовский институт сделал очень важную работу – уникальную", - говорит директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

"И для них это была уникальная возможность вместе с Пушкинским музеем поработать. И для них, и для нас это было очень важно", - говорит министр культуры Ольга Любимова.

Одной из первых еще до официального открытия экспозицию увидела министр культуры. Любимова не скрывает: ей интересна каждая деталь.

"Египетский зал - это то, что я всегда хотела посмотреть. То, о чём меня дёргали мои дети и говорили, когда будут мумии?! И представляете, вот теперь есть мумии! Действительно, огромный просветительский, очень серьёзный проект.

На этой выставке главное не торопиться. Потому что открытия - буквально на каждом шагу. Реставраторы подтверждают: во время работы с древностями вопросов куда больше, чем ответов.

"На этой выставке все саркофаги не принадлежат этим мумиям. То есть те мумии, которые сейчас находятся у нас на реставрации, там саркофаг - один, крышка от другого", - говорит реставратор Олег Синицын.

Искусствоведы говорят, что речь, скорее, о жажде наживы. Антиквары в 19 веке лихо укладывали мумии в чужие, сохранившиеся саркофаги, чтобы подороже продать. Но были и еще более хитроумные схемы. В этом крошечном саркофаге (см. видео), как выяснилось, хранилась самая древняя мумия, находящаяся сейчас в России. Четвёртое тысячелетие до нашей эры! А вот сам саркофаг оказался искусной подделкой века 19.

"Отдельный зал у нас будет посвящен исследованиям. Там будут две мумии, там будет трёхмерная визуализация компьютерная. Очень интересно!" – говорит заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки Ольга Васильева.

К открытию всё готово. Разделы о магической трансформации и гробницах соседствуют с мультимедийной зоной. На Волхонке мумии действительно возвращаются. Настало время всмотреться в вечность. И чем внимательнее, тем лучше.

Ольга Стрельцова, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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